Тестировщик ПО

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт3 заявки800 просмотров

В связи с ростом в нашу компанию требуются внимательные, ответственные люди, которые хотят работать в сфере IT.

Вы можете не иметь опыта работы в сфере информационных технологий, но быть целеустремленным, организованным, внимательным к деталям человеком, и мы будем рады принять вас в нашу команду и обучить всем необходимым навыкам тестирования и управления процессом разработки сложных IT проектов в финансовой сфере либо со знанием 1С.

Огромным преимуществом будут знания бухгалтерского дела, опыт в финансовой сфере или опыт работы с задачами со сложной логикой. В ваши обязанности будет входить участие в создании и тестировании нашего ключевого проекта, работа в баг-трекинговой системе, помощь в координации работы разработчиков (10 человек). С дальнейшим вашим профессиональным ростом и при старательном отношении к работе, мы гарантируем вам релевантное и систематическое повышение в должности и в оплате труда.

Наши условия работы:

- испытательный срок 2 мес, оплата в виде оклада;

- относительно свободный график. Вы сможете оговорить удобное для себя время работы, но не меньше 35 часов в неделю. Для нас важен результат и чтобы вы были постоянно на связи;

- работа над крупным корпоративным проектам автоматизации бизнеса в дружной команде профессионалов;

- вы должны жить в Санкт-Петербурге, ваше личное присутствие необходимо для нас.

10 лет назад
Smyt_Ahdrey
Григорьев 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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