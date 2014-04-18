Удаленный помощник-тестировщик

Ищется помощник для удаленной работы через Teamviewer или RDP.

Работа не сложная, нужно циклично выполнять определенный порядок действий, на обучение достаточно 1 часа.

Каких-то особых навыков не требуется, нужно знание андроид устройств (телефон, планшет) на уровне пользователя.

В связи с тем, что работа будет с графическим интерфейсом, обязательно наличие быстрого интернета и, желательно, физическое расположение в Москве или близлежащих городах, для лучшего пинга.

Так как работа достаточно монотонная, от кандидата требуется усидчивость, внимательность и ответственность.

Объем работы оговаривается, примерная занятость 6-8 часов в день в выходные дни, оплата PayPal 50$/день.

Начать работать нужно уже в эту субботу 18.04.2014.