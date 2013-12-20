Требуется VoIP тестировщик / Администратор

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт3 заявки200 просмотров

Требуется тестировщик для тестирования VoIP ПО. Возможно так же выполнять функции администратора техподдержки.

Требования:

- опыт тестирования

- опыт работы с VoIP оборудованием и понимание сетевых протоколов

- опыт работы с Asterisk, wireshark, tcpdump

- продвинутый пользователь Linux

- технический английский, чтение без словаря

График работы: несколько часов в день.

Оплата - по договоренности. В зависимости от опыта и навыков.

AsteriskLinux
11 лет назад
jack31
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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