Наша компания основана в 2010 году. Головной офис расположен в США. В Украине находится R&D-офис. Основное направление деятельности компании – это разработка технологии, которая позволит работать с любым существующим программным обеспечением с любого ...
Требуется VoIP тестировщик / Администратор
Требуется тестировщик для тестирования VoIP ПО. Возможно так же выполнять функции администратора техподдержки.
Требования:
- опыт тестирования
- опыт работы с VoIP оборудованием и понимание сетевых протоколов
- опыт работы с Asterisk, wireshark, tcpdump
- продвинутый пользователь Linux
- технический английский, чтение без словаря
График работы: несколько часов в день.
Оплата - по договоренности. В зависимости от опыта и навыков.
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