Проблемы с тестированием нашего сервиса

Собственно есть один сайт, какой? - в личку, так вот мы его тестируем, для этого написали "бота" (но! администрация, это не взлом :D), на сайте BotDetect Captcha, а вот как получить на жёсткий диск нужную капчу, а затем её ввести - не понятно, вроде бы и делаем всё как это делает браузер, а ошибки ловим. Подробнее в лс