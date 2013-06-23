Проблемы с тестированием нашего сервиса

Необходимо протестировать нагрузку на сайт http://artcontract.ru http://art-contract.1gb.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно есть один сайт, какой? - в личку, так вот мы его тестируем, для этого написали "бота" (но! администрация, это не взлом :D), на сайте BotDetect Captcha, а вот как получить на жёсткий диск нужную капчу, а затем её ввести - не понятно, вроде бы и делаем всё как это делает браузер, а ошибки ловим. Подробнее в лс
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