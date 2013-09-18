Тестирование приложения для iphone

нужно будет установить iphone приложение (iphone4+ или ipad), нажать в нем на кнопку Update она обновляет контент. Сейчас есть проблема со структурой базы и приложение вылетает в конце обновления.

Еще если зайти в разделы приложения там некоторые внутренние ссылки не работают. Программист работает над этими проблемами в серверной части, но у него нет iphone чтобы тестировать клиентскую часть. Тут вы смоежет помочь, тестировать по требованию и говорить работает-не работает. Связь по скайпу или телефону.