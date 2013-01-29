Нужно протестировать блок просмотренных товаров на сайте. С отчетом о проделаной работе + скрины с разных браузеров (опера, мозила, хром, ие, сафари + версии для мака) всех актулаьных версий.
Тестинг
Необходимо провести качественное ручное тестирования веб-сайта электронной коммерции. Самостоятельно разработать тест-кейсы ну и оттестировать. Обязателен опыт.
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