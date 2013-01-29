Тестинг

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Закрыт1 заявка192 просмотра

Необходимо провести качественное ручное тестирования веб-сайта электронной коммерции. Самостоятельно разработать тест-кейсы ну и оттестировать. Обязателен опыт.

12 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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