QA-тестирование антивируса для Symbian

Есть приложение для Symbian которое сейчас в разработке. Это мобильный антивирус\твикер.

Необходимо протестировать программу на популярных сейчас версиях OS, в различных ситуациях, с различными разрешениями и т.д.

У нас нет никакой формы отчета а так же списка желаемых версий и разрешений экрана – мы ждем предложения от исполнителя, и согласуем их до начала работы.

Размер вознаграждения – обсуждаем. Оплата по часам, либо на других ваших условиях.