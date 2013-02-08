Protasov

Тим Николай Protasov

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Менеджер проектов, дизайнер.

Скайп: tulliuha

Электропочта: [email protected]

  • Требуется программист для работы над компонентами

    Кoмпании Hauberk требуется программист для работы над компонентами антивируса на основе ClamAV. Требования:     Хорошее знание Windows - UAC, IPC, x64/WoW64, FUS, security, и т.д.     Умение писать код, переносимый между версиями Windows (XP-Vista-7-8)     Знание ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение в соц. сетях программы родконтроля

    Необходимо создать и поддерживать сообщества в соц сетях facebook twitter vk.com odnoklassniki посвященные проблемам защиты детей в интернете, с целью продвижения программы родительского контроля – Hauberk Parental Control. Задача писать посты минимум раз в день, и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн мобильно приложения (Android\Simbyan)

    $2500

    Продвинутый таск киллер. Только для профи. Т.з.: https://docs.google.com/a/hauberk.de/document/d/136AH3EG6g0muLZhXhz-whULO59qxSt6ysQEK6962jdo/edit#heading=h.br7sqt75ks82 ВНИМАНИЕ! В заявке пишите прямую ссылку на портфолио по теме мобильных приложений для андройд, заявки без ссылки на портфолио с приложениями для андройда - будут игнорироваться.

    Android
    Дизайн мобильных приложений9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удаление продукта из каталогов и поисковых систем

    $100

    Необходимо удалить продукт из софтверных каталогов, таких как: http://www.softpedia.com/get/Security/Security-Related/Hauberk-PC-Doctor.shtml http://download.cnet.com/Hauberk-PC-Doctor/3000-18512_4-75748278.html Всего зарегестрировано порядка 200 каталогов. Платим 10 р. за одно удаление. Как удалять. Гуглите название программы, находите каталог где она зарегестрирована, связываетесь с саппортом и пишите им ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Англоязычное SEO программы родконтроля

    Необходимо раскрутить продукт: http://hauberk.de/ru/hauberk_parental_control.html на западе. Постить на форумах рекламу, договориваться с блогами об обзорах, договариваться о размещении баннеров, придумывать рекламные тексты и т.д. Главная задача - белый западный трафик. Интересует что вы можете предложить и сколько за ...

    Рекламный текст
    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для создания и размещения контента

    Идея сайта очень проста: пользователи задают вопрос, и предлагают два варианта ответа. Например: "Какие сапоги выбрать?" Картинка с сапогами 1 | Картинка с сапогами 2 Далее все желающие голосуют за одну из картинок и пишут комментарии. Тематика вопроса - абсолютно ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • QA-тестирование антивируса для Symbian

    Есть приложение для Symbian которое сейчас в разработке. Это мобильный антивирус\твикер. Необходимо протестировать программу на популярных сейчас версиях OS, в различных ситуациях, с различными разрешениями и т.д. У нас нет никакой формы отчета ...

    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • QA-тестирование антивируса (Android и Symbian)

    Есть приложение для Android и Symbian которое сейчас в разработке. Это мобильный антивирус\твикер. Необходимо протестировать программу на популярных сейчас версиях OS, в различных ситуациях, с различными разрешениями и т.д. У нас нет никакой формы отчета ...

    AndroidПриложение для Android
    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн соц. сервиса про картинки и голосование

    $2500

    Дизайн небольшого соц сервиса. Все подробности а так же схемы страниц в документе: https://docs.google.com/a/hauberk.de/document/d/1w6THKEoo5CQS9ZHNQN5GkvaJU48q4uWvGtydn1PoGnQ/edit Нужен дизайнер, который читал и осмыслил умные книжки про интерфейсы, например. Школьников просьба не беспокоить.

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать страницу на сайт

    $20

    Сайт: hauberk.de Макет который нужно сверстать: https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/Design/checkout4_SMS.png Внимание! За основу нужно максимально взять существующий макет: http://hauberk.de/en/checkout.html (скачать: https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/checkout.php) Требования к макету: Соблюдение отступов и размеров всех элементов в точности с дизайном. Обратите внимание, что поля должны содержать ксрипт проверки формата ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Пресс-релиз для Hauberk Firewall

    Привет! Необходимо написать пресс-релиз для программы Hauberk Firewall http://hauberk.de/ru/hauberk_firewall_release.html (о компании можно почитать на том же сайте) Объем - от 800 до 3000 знаков - на ваше усмотрение. В заявке обязательно указать цену и сроки

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Блок "Рассказать друзьям"

    $5

    Сверстать вот такой блок и прописать там нужные ссылки: https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12312312.JPG https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12321321321213.JPG Такой же блок можно подсмотреть на сайте www.design.ru внизу страницы. Ссылка на наш сайт: www.hauberksoftware.com

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать серию баннеров

    Задача - максимально четко и быстро донести до зрителя, что Hauberk PC Doctor это крутой, интересный продукт для оптимизации компьютера, который ему просто необходим. Нужно придумать и обыграть понятную метафору. Минимум текста. Отсутствие анимации (Или ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение софта на запад (сео, трафик, партнеры)

    $1000

    Приветствую. Есть платный софт, который ускоряет и оптимизирует ПК, все по белому. Ищу человека, который сможет заняться привлечением трафика на сайт, и рекламой для партнеров (есть партнерка). Приоритетным является западный трафик. Начальный бюджет – 1000 ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Устранить уязвимость сайта на Джумла

    Есть сайт на джумле по адресу astrona.ru. Хостер заблокировал сайт, по причине, цитата хостера: ---------------------------------------- При сканировании на площадке были обнаружены следующие вредоносные скрипты: ./public_html/language/en-GB/en-GB.ini.php: PHP.Hide FOUND ./public_html/images/stories/5.php: PHP.Mailer-3 FOUND Мы можем разблокировать площадку хостинга для того, чтобы Вы могли ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать страничку для сайта

    Макет: http://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/1232133122132.png (меню и подвал сверстаны, нужна только часть с контентом). Все текстовые элементы нужны текстом а не картинками. Так же там есть скрипт мультиязычности к нему должно быть подключено все это дело.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Darya_Romanova
Романова 
35 летШвейцария
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать комикс о тормозах в интернете
Всё отлично, желаю увеличения потока клиентов) Удачи! С ув., Дарья
Спасибо!
Ответный отзыв
shmih
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2000
10 баллов
10 лет назад
Доработка фаервола. Приватно для shmih
Очередное сотрудничество с этим заказчиком прошло без нареканий. Работал с большой командой людей, все профессионалы в своем деле. Доволен на все 100%.
Сотрудничаем с Михаилом чуть меньше года. Михаил адекватный и ответственный разработчик. Довел сложный проект по разработке фаерволла на Delphi до победного конца. Работой увлечен. Ни разу не пропадал, не тупил.
Ответный отзыв
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Консалтинг по рекламе внутри бесплатного софта
Сергей, спасибо за интересную работу и приятное общение! Желаю удачи в развитии проекта, если будет нужна моя помощь обращайтесь, с удовольствием помогу. Оплата мгновенно, задача поставлена понятно, вообще все здорово.
Спасибо!
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shmih
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1000
10 баллов
12 лет назад
Реализовать интерфейс для Delphi приложения
Спасибо за интересный проект и адекватную оплату. Были сложные моменты в реализации, но заказчик не дергал лишний раз и давал спокойно работать. Сергей профессиональный айтишник и простой в общении, работать с ним легко. Рекомендую!
В срок сделал сложный интерфейс на дельфи. Нареканий нет. Продолжаем сотрудничество.
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e-shpak
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Верстка интерфейса для веб-сервиса + JS
С Сергеем очень интересно и приятно было работать. Своевременная оплата по проекту. Рекомендую как отличного заказчика. Сергей, спасибо за доверие и хороший проект! Екатерина.
Екатерина полностью оправдала свой рейтинг. Ответственный, внимательный, аккуратный верстальщик. Сверстала интерфейс для сервиса родительского контроля, и написала JS. Результатом доволен. Рекомендую.
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