Макет: http://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/1232133122132.png (меню и подвал сверстаны, нужна только часть с контентом). Все текстовые элементы нужны текстом а не картинками. Так же там есть скрипт мультиязычности к нему должно быть подключено все это дело.