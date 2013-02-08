Кoмпании Hauberk требуется программист для работы над компонентами антивируса на основе ClamAV. Требования: Хорошее знание Windows - UAC, IPC, x64/WoW64, FUS, security, и т.д. Умение писать код, переносимый между версиями Windows (XP-Vista-7-8) Знание ...
Тим Николай ProtasovProtasov
Скайп: tulliuha
Электропочта: [email protected]
- Системное программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать и поддерживать сообщества в соц сетях facebook twitter vk.com odnoklassniki посвященные проблемам защиты детей в интернете, с целью продвижения программы родительского контроля – Hauberk Parental Control. Задача писать посты минимум раз в день, и ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Продвинутый таск киллер. Только для профи. Т.з.: https://docs.google.com/a/hauberk.de/document/d/136AH3EG6g0muLZhXhz-whULO59qxSt6ysQEK6962jdo/edit#heading=h.br7sqt75ks82 ВНИМАНИЕ! В заявке пишите прямую ссылку на портфолио по теме мобильных приложений для андройд, заявки без ссылки на портфолио с приложениями для андройда - будут игнорироваться.Дизайн мобильных приложений9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо удалить продукт из софтверных каталогов, таких как: http://www.softpedia.com/get/Security/Security-Related/Hauberk-PC-Doctor.shtml http://download.cnet.com/Hauberk-PC-Doctor/3000-18512_4-75748278.html Всего зарегестрировано порядка 200 каталогов. Платим 10 р. за одно удаление. Как удалять. Гуглите название программы, находите каталог где она зарегестрирована, связываетесь с саппортом и пишите им ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо раскрутить продукт: http://hauberk.de/ru/hauberk_parental_control.html на западе. Постить на форумах рекламу, договориваться с блогами об обзорах, договариваться о размещении баннеров, придумывать рекламные тексты и т.д. Главная задача - белый западный трафик. Интересует что вы можете предложить и сколько за ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Идея сайта очень проста: пользователи задают вопрос, и предлагают два варианта ответа. Например: "Какие сапоги выбрать?" Картинка с сапогами 1 | Картинка с сапогами 2 Далее все желающие голосуют за одну из картинок и пишут комментарии. Тематика вопроса - абсолютно ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Т.з. в аттаче. Большая просьба внимательно ознакомиться с т.з. перед тем как подавать заявку.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть приложение для Symbian которое сейчас в разработке. Это мобильный антивирус\твикер. Необходимо протестировать программу на популярных сейчас версиях OS, в различных ситуациях, с различными разрешениями и т.д. У нас нет никакой формы отчета ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть приложение для Android и Symbian которое сейчас в разработке. Это мобильный антивирус\твикер. Необходимо протестировать программу на популярных сейчас версиях OS, в различных ситуациях, с различными разрешениями и т.д. У нас нет никакой формы отчета ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Одна иконка приложения по готовой идее, и 30 простых пиктограмм. Т.з.: https://docs.google.com/a/hauberk.de/document/d/1YuiNy8OG6JtQT4ErEHgY1p1C_e5Fu_u9yVFnNXZ3v3A/edit#Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Дизайн небольшого соц сервиса. Все подробности а так же схемы страниц в документе: https://docs.google.com/a/hauberk.de/document/d/1w6THKEoo5CQS9ZHNQN5GkvaJU48q4uWvGtydn1PoGnQ/edit Нужен дизайнер, который читал и осмыслил умные книжки про интерфейсы, например. Школьников просьба не беспокоить.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Сайт: hauberk.de Макет который нужно сверстать: https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/Design/checkout4_SMS.png Внимание! За основу нужно максимально взять существующий макет: http://hauberk.de/en/checkout.html (скачать: https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/checkout.php) Требования к макету: Соблюдение отступов и размеров всех элементов в точности с дизайном. Обратите внимание, что поля должны содержать ксрипт проверки формата ...Завершен11 лет назад
Привет! Необходимо написать пресс-релиз для программы Hauberk Firewall http://hauberk.de/ru/hauberk_firewall_release.html (о компании можно почитать на том же сайте) Объем - от 800 до 3000 знаков - на ваше усмотрение. В заявке обязательно указать цену и срокиКопирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется создать 3 интерфейса в одном стиле для 2 программ, 1 для Android и 2 для Symbian по готовым скетчам.Дизайн интерфейсов и игр10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Сверстать вот такой блок и прописать там нужные ссылки: https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12312312.JPG https://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/Friends/12321321321213.JPG Такой же блок можно подсмотреть на сайте www.design.ru внизу страницы. Ссылка на наш сайт: www.hauberksoftware.comЗакрыт12 лет назад
Задача - максимально четко и быстро донести до зрителя, что Hauberk PC Doctor это крутой, интересный продукт для оптимизации компьютера, который ему просто необходим. Нужно придумать и обыграть понятную метафору. Минимум текста. Отсутствие анимации (Или ...Баннеры13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Приветствую. Есть платный софт, который ускоряет и оптимизирует ПК, все по белому. Ищу человека, который сможет заняться привлечением трафика на сайт, и рекламой для партнеров (есть партнерка). Приоритетным является западный трафик. Начальный бюджет – 1000 ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть сайт на джумле по адресу astrona.ru. Хостер заблокировал сайт, по причине, цитата хостера: ---------------------------------------- При сканировании на площадке были обнаружены следующие вредоносные скрипты: ./public_html/language/en-GB/en-GB.ini.php: PHP.Hide FOUND ./public_html/images/stories/5.php: PHP.Mailer-3 FOUND Мы можем разблокировать площадку хостинга для того, чтобы Вы могли ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $2500
Подключить и доработать движок фаервола на LSP к интерфейсу на дельфи. Доработать продукт до состояния продакшн версии.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Макет: http://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/site/1232133122132.png (меню и подвал сверстаны, нужна только часть с контентом). Все текстовые элементы нужны текстом а не картинками. Так же там есть скрипт мультиязычности к нему должно быть подключено все это дело.Закрыт12 лет назад