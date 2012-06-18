Продвижение софта на запад (сео, трафик, партнеры)

Приветствую. Есть платный софт, который ускоряет и оптимизирует ПК, все по белому. Ищу человека, который сможет заняться привлечением трафика на сайт, и рекламой для партнеров (есть партнерка). Приоритетным является западный трафик. Начальный бюджет – 1000 евро. Ваше вознаграждение обсуждается отдельно, мы предлагаем 20% от рекламного бюджета. Подробности по проекту – в личку.

Обратите внимание, что для начала работы, от вас потребуется КП, с описанием откуда пойдет трафик, и в каких объемах он ожидается. Если размещение в блогах - то в каких, и т.д., то есть до начала работы надо максимально конкретно все описать.