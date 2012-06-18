Требуется продвижение в cоц. сетях

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Закрыт4 заявки106 просмотров

Требуется продвижение в cоц. сетях(контакт, фейсбук, твиттер). Без зверского спама, БАН В ПЛАНЫ НЕ ВХОДИТ.

Тематика - земельные участки, коттеджные поселки. Максимально целенаправленно - интересны организации торгующие землей, просто народ тоже не помешает.

Ориентировочную цену указываем.

Наличие СКАЙП очень желательно.

13 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад