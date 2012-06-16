Нужно оптимизировать сайт и продвинуть в Google.

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Закрыт11 заявок164 просмотра

Есть сайт light-pack.com

Сайт новый, домену всего 2 месяца, не имеет никаких показателей и не имеет беклинков и ссылочной массы.

Нужно оптимизировать сам сайт, начать позиционировать сам сайт в поисковых системах, начать простановку ссылок с трастовых ресурсов, размещать статьи и обзоры сайта.

Семантическое ядро готово.

Жду предложений в указанием бюджета в месяц.

СЕО оптимизатор должен быть с Украины.

Предложения отправлять на [email protected]

или по аське 316-829-185

13 лет назад
wilar
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
90 дней

Заявки фрилансеров

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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