Оптимизировать под поисковики и вывести на 1-ые позиции сайт тематики "Абразивные инструменты и материалы, электроды" для страны "Казахстан"
Приглашения ВКонтакте
Есть встреча - которая создана вконтакте. Нужно пригласить всех жителей одного из городов на эту встречу. Выслать только приглашения. Никакой накрутки и спама.
Всего порядка 15 000 человек.
Кто возьмется?
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