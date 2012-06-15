Оптимизировать под поисковики и вывести на 1-ые позиции сайт тематики "Абразивные инструменты и материалы, электроды" для страны "Казахстан"
Продвижение сайта в соц. сетях.
Коротко - необходима регистрация странички сайта во всех соц. сетях и его продвижение, контроль показателей. Месячный расчет по показателям. Оценка работы приветствуется.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для продвижения сайта необхордимо написать несколько промо статей уникального контента. Уверен, что вы сможете самостоятельно сгруппировать нужные фразы по текстам и определить оптимальное кол-во текстов и обеспечить необходимую частотность. ...Завершен13 лет назад
- $1000
Необходимы площадки для размещения вечных контекстных ссылок. Это не праздный интерес. Необходимо 100-200 площадок. Регион площадок: Украина (предпочтительно), Россия. Тематика площадок: hardware, IT , доменные зоны, хостинги, регистрация торговых марок. ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется консультация по инструментам маркетинга в соцсетях. Консультация в виде текстового чата по skype К сможет проконсультировать и за сколько денег?Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ручное добавление в каталоги турфирм. База ваша. http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Rest/Travels/ уникальные описания подготовлю. зы спам по 100т г-каталогов не интересует.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Есть двуязычный сайт (рус и англ). требуется: - Провести аудит текущей обстановки на сайте - Выполнить внутреннюю оптимизацию - Продвинуть по 30-40 ключевым словам (рус и англ) ...Завершен13 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нужно продвинуть сайт в США, онлайн флеш игры. Вот пара запросов для примера: games, games online Жду цен за ТОР 10,5,3 данных запросов. Спасибо.Завершен13 лет назад
Два сайта. Тематика первого - кондитерские изделия. Тематика второго - грузоперевозки.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $26
Доброго времени суток!... Дело в том, что не могу продвинуть свой сайт и не знаю с чего мне начать. Хотелось бы поднять посещения хотя бы до 1000 хостов в сутки. Раньше было около 350 ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист с навыками внутренней оптимизации по низкочастотным запросам. В задание входит: Подготовка актуальных низкочастотных ключей (Yandex. Google) Составление структуры сайта Настройка страниц на платформе ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад