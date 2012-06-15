Продвижение сайта в соц. сетях.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки130 просмотров

Коротко - необходима регистрация странички сайта во всех соц. сетях и его продвижение, контроль показателей. Месячный расчет по показателям. Оценка работы приветствуется.

13 лет назад
TiR_1
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров