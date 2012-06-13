Внутренняя оптимизация 5 сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок182 просмотра

Требуется специалист с навыками внутренней оптимизации по низкочастотным запросам. В задание входит:

Подготовка актуальных низкочастотных ключей (Yandex. Google)

Составление структуры сайта

Настройка страниц на платформе WordPress,

Написание и заполнение человеко-читаемые тексты и мета-теги

КафеЗодиак.рф

Бильрд777.рф

КолёсаиШины.рф

АсфальтПром.рф (в разработке)

АрендаКрана.рф (в разработке)

В заявке пришлите примеры своих работ и цену за 1 сайт.

WordPress
13 лет назад
avroraventures
Тимофей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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