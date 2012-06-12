Требуется продвижение нескольких сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт24 заявки206 просмотров

Нужен СЕО специалист для удаленной работы по нескольким сайтам разной тематики. Нужен человек, на которого можно будет положиться. Который будет профессионалом в своей области, будет относиться к своей работе ответственно и обязательно.

Что нужно для сотрудничества:

- опыт продвижения проектов любой тематики в гугле

- пару хороших отзывов по теме будут весомым аргументом

Схема работы:

1. Я предоставляю что-то из следующего:

1.1 Список ключевых слов и URL

1.2 Бюджет и URL

2. SEO-оптимизатор формирует соответственно:

2.1 Бюджет по данному списку

2.2 либо Оптимальный список ключевых слов по своему усмотрению под данный бюджет

3. Оптимизатор получает сумму продвижения за первый месяц

4. В конце месяца оптимизатор предоставляет отчет о позициях и получает сумму за продвижение на второй месяц. В отчете наблюдается:

4.1 минимум какое-то шевеление относительно изначальных позиций

4.2 а лучше какие-то более-менее серьезные успехи

5. До конца второго месяца большая часть, а лучше все ключевые слова уже должны быть в ТОП-10

6. Далее работа продолжается аналогичным образом: отчет-бюджет на след. месяц и так каждый месяц.

Эта схема не является окончательной, я открыт для встречных предложений с вашей стороны. Будет интересно почитать, если у вас есть какие-то агрументы почему мне стоит работать именно с вами. Первый проект на просчет отправлю по запросу.

13 лет назад
feline
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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