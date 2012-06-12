Требуется продвижение нескольких сайтов

Нужен СЕО специалист для удаленной работы по нескольким сайтам разной тематики. Нужен человек, на которого можно будет положиться. Который будет профессионалом в своей области, будет относиться к своей работе ответственно и обязательно.

Что нужно для сотрудничества:

- опыт продвижения проектов любой тематики в гугле

- пару хороших отзывов по теме будут весомым аргументом

Схема работы:

1. Я предоставляю что-то из следующего:

1.1 Список ключевых слов и URL

1.2 Бюджет и URL

2. SEO-оптимизатор формирует соответственно:

2.1 Бюджет по данному списку

2.2 либо Оптимальный список ключевых слов по своему усмотрению под данный бюджет

3. Оптимизатор получает сумму продвижения за первый месяц

4. В конце месяца оптимизатор предоставляет отчет о позициях и получает сумму за продвижение на второй месяц. В отчете наблюдается:

4.1 минимум какое-то шевеление относительно изначальных позиций

4.2 а лучше какие-то более-менее серьезные успехи

5. До конца второго месяца большая часть, а лучше все ключевые слова уже должны быть в ТОП-10

6. Далее работа продолжается аналогичным образом: отчет-бюджет на след. месяц и так каждый месяц.

Эта схема не является окончательной, я открыт для встречных предложений с вашей стороны. Будет интересно почитать, если у вас есть какие-то агрументы почему мне стоит работать именно с вами. Первый проект на просчет отправлю по запросу.