Требуется продвижение сайта в поисковиках (топ5) по ключевым словам. (финансовые услуги) Контекстная реклама Тизерная реклама Оптимизация кода сайта для поисковиков (в сотрудничестве с нашим программистом) оплата: предоплата ...
Реклама сайта в Adwords и Яндекс Директ
Необходимо организовать и провести рекламную компанию для интернет-магазина в Adwords и Яндекс Директ.
- организовать компанию - тексты объявлений
- разместить с мотивированными затратами
- проконсультировать по настройке Гугл Аналитики
- проконсультировать по результатам компании и расчитать стоимость затрат на привлечение новых клиентов для формированя бюджетов новых компаний.
при успешном сотрудничестве готов передать ведение рекламы на аутсорсинг.
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