Реклама сайта в Adwords и Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок234 просмотра

Необходимо организовать и провести рекламную компанию для интернет-магазина в Adwords и Яндекс Директ.

- организовать компанию - тексты объявлений

- разместить с мотивированными затратами

- проконсультировать по настройке Гугл Аналитики

- проконсультировать по результатам компании и расчитать стоимость затрат на привлечение новых клиентов для формированя бюджетов новых компаний.

при успешном сотрудничестве готов передать ведение рекламы на аутсорсинг.

Google Ads
12 лет назад
hifizzi
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
5 дней

Заявки фрилансеров

faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад