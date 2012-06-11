Контекстная реклама интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок169 просмотров

Требуется профессиональное управление контекстной рекламой для интернет-магазина.

Реклама должна быть в сервисах Яндекс.Директ и Adwords.Google.

Желательно Аттестованный специалист сервисов!

Месячный бюджет на ВСЕ рекламные объявления + ваша комиссия: от 800$/месяц

Цель:

Увеличение лидов (потенциальных клиентов).

Надо:

1. Анализ конкурентов и их стратегии

2. Подобрать группы ключивиков, и постоянно обновлять список ключевиков

3. Создание медиаплана и постоянная редакция

4. Помочь в построении страниц приземления с рекламных объявлений

5. Полный анализ проведения рекламной компании

6. Полное сопровождение рекламными компаниями по заданным темам.

7. и другое (жду предложений)

Опыт и рекомендации: обязательны!

Необходимо в заявке (без этого заявка не будет рассматриваться!!!):

1. написать ваш недельный интерес (заработок за вышеперечисленные работы)

2. прислать портфолио работ, примеры и список клиенов.

Жду предложений от профессионалов!

13 лет назад
DimaKK
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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