Фильтр Яндекс АГС

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок151 просмотр

Внимание! Требуется Специалист по выводу сайта из под фильтер Яндекс. У кого есть опыт!!! Чтоб сайт проиндексирулся и был готов к продвижению и наращиванию ТИЦ. Сайт не противоречит законам РФ.За полную работу готов хорошо заплатить! + работать и дальше! Оплата по этапно! Никаких предоплат! Как вы и что будет рерайт/копирайтинг, статьи,тексты,наполнение, исправление и т.д это вы решайте ваша забота! Результат выход из фильтер АГС = Высокая оплата !!! Кому интересно оставляйте свои заявки!

13 лет назад
kassperr
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
90 дней

Заявки фрилансеров

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Регистрация в трастовых сайтах

    Уважаемые мастера, требуется качественная регистрация в трастовых сайтах. Работы не мало. Если удачно прогоните один сайт и я останусь доволен, получите задание еще на 10-15 сайтов. Предлагайте сроки и стоимость. ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прогнать сайт по каталогам

    $100

    Надо прогнать сайт по выбранным мною каталогам. То есть зарегистрировать сайт на тех сайтах на которых я укажу. Срок прогона 2 недели. Сайтов в которых нужно зарегистрировать 500. Выберу тех, кто укажет наименьшую цену. Проверять ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Всем доброго времени суток. Нужно продвинуть проект по следующим ключевым словам. работа в инете на дому (писать новую статью и оптимизировать страницу) заработок через интернет (писать новую статью и оптимизировать ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сделать релевантыми метатеги и текст

    Есть сайт. Подобраны ключевики и написаны уник тексты. Требуется переделать title, keywords, description, H заголовки - соответственно текстам и ключевикам которые относятся к данной странице. Всего 4 страницы для корректировки. Сайт asset-builder.net

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвижение сайта ТИЦ 10

    Надо сделать для сайта http://www.turboone.ru/ ТИЦ10 + топ 10 по России на поиске, по фразам: турбокомпрессоры Ремонт турбокомпрессоров Цены сроки? Также пишите в личку как именно ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Повысить тИЦ

    Доброго времени суток, коллеги! Нужно поднять тИЦ 2х сайтов: news7.com.ua color.romanuke.com Для начала хочу узнать стоимость. Чтобы принять решение и если все ОК начать работу. ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Зарегистрировать сайт.

    Крапотливо в ручном режиме пройти по базе и зарегистрировать сайт (оставить ссылку) с соответствующими описаниями и пр. Собрал аллсабом по конкурентам в соответствии с тематикой чуть менее 2000 сайтов их надо ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад