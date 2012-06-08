Уважаемые мастера, требуется качественная регистрация в трастовых сайтах. Работы не мало. Если удачно прогоните один сайт и я останусь доволен, получите задание еще на 10-15 сайтов. Предлагайте сроки и стоимость. ...
Фильтр Яндекс АГС
Внимание! Требуется Специалист по выводу сайта из под фильтер Яндекс. У кого есть опыт!!! Чтоб сайт проиндексирулся и был готов к продвижению и наращиванию ТИЦ. Сайт не противоречит законам РФ.За полную работу готов хорошо заплатить! + работать и дальше! Оплата по этапно! Никаких предоплат! Как вы и что будет рерайт/копирайтинг, статьи,тексты,наполнение, исправление и т.д это вы решайте ваша забота! Результат выход из фильтер АГС = Высокая оплата !!! Кому интересно оставляйте свои заявки!
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