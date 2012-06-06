Зарегистрировать сайт.

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Закрыт1 заявка174 просмотра

Крапотливо в ручном режиме пройти по базе и зарегистрировать сайт (оставить ссылку) с соответствующими описаниями и пр.

Собрал аллсабом по конкурентам в соответствии с тематикой чуть менее 2000 сайтов их надо пройти в ручном режиме , allsubmitterom например, и оставить данные сайта. Тем у кого руки и голова - максимум, думаю, удастся за день.

Прогон по своим базам не интересует.

Оплата после проверки. Проверка: от вас будет получен отчет, где зарегистрирован сайт, и где нет. Там и там будет взято по сотне сайтов. Если погрешность (отношение количества зарегистрированно к количеству, там, где это возможно было сделать) более 5-7%. То увы- ищется другой исполнитель.

13 лет назад
rva
64 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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