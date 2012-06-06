Требуется настроить и поддерживать поток целевого трафика на подписную страницу: http://lifecoder.quickpages.ru/squeeze-sos Приемлемая цена - до 4 рублей за посетителя. Рассматриваю различные предложения - пишите и задавайте вопросы!
Поднять ИЦ с 0 до 10 или выше
Поднять иц с 0 до 10 или выше, сайту 2 года тематика игры для нокиа и темы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Для небольшого сайта нужны СЕО-консультации грамотного специалиста. Стоит заметить, что продвигать сайт в топы не нужно. Такой цели не стоит. Занимаюсь сайтом сам, и сам же буду делать все связанное с его продвижением. ...Завершен10 лет назад
- $50
Нужно написать для загрузки в SAPE анкоры под указанные мной ключевики.. 1 ключевик - 30-40 анкоров, написанных человеческим языком, никакой автоматики. Ключевиков всего будет 30-40.Завершен13 лет назад
Сайт belladress.ru. Регион продвижения Москва и область. Результат топ-10 Запросы: женская одежда оптом из белоруссии одежда оптом из белоруссии одежда из белоруссии оптом одежда из белоруссии женская одежда из ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт13 лет назад
На сайте www.podolsk4x4.ru (cms drupal) При помощи специального модуля генерируется sitemap http://podolsk4x4.ru/sitemap.xml Но вебмастер яндекса при указании данного адреса не находит файл. Пишет "Файл Sitemap недоступен." ...Завершен13 лет назад
вывод в топ 5-10 около 50 ключевых фраз по теме вентиляционные системы, проектирование и монтаж. без опасных методов сайт www.lumax.com.ua рассмотрю предложения по улучшению сайта в целом с точки зрения ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен контент-менеджер, хорошо знающий внутреннюю SEO-оптимизацию сайтов и умеющий сносно переписывать тексты. Что требуется: - Создать и оптимизировать релевантных запросам страницы сайта с помощью панели управления (доступ даю). - ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
1. Наш твиттер https://twitter.com/#!/PSNBY 2. Нужно привести 1000 новых подписчиков из людей, которые подписаны на твиттеры порталов: tut.by, onliner.by, bel.biz 3. Интересуют только белоруссы От вас: цена вопроса ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток. Требуется правильная SEO оптимизация сайта на DLE, как говорится от "А" до "Я". В общем кто этим занимается знает что и как должно быть. От вас жду стоимость вашей ...Закрыт13 лет назад
- $250
Нуждаюсь в продвижении киносайта http://kinoberloga.ru/ контент уникальный фильмов еще мало но наполняется каждый день.Фильмы только новые.Что нужно.Нужна оптимизация внутриния и внешния ну и продвижение в поисковиках по НЧ.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад