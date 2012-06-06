SEO оптимизация сайта на DLE

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Доброго времени суток.

Требуется правильная SEO оптимизация сайта на DLE, как говорится от "А" до "Я".

В общем кто этим занимается знает что и как должно быть.

От вас жду стоимость вашей работы...

DLE
13 лет назад
QIWI24
48 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hak2008
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
22 отзыва(-1)
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

hak2008
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
22 отзыва(-1)
13 лет назад