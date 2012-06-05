Раскрутка группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок185 просмотров

Нужен человек, который раскрутит группу вконтакте, а именно "вывести в топ по поисковому запросу". Ну и просто набрать людей в группу. Вообщем нужна консультация опытного человека. Вместе договоримся что и как будем делать.

13 лет назад
vagonn
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров