Seo-оптимизация сайта без продвижения Тематика сайта: скидки Количество страниц на сайте: 162 Движок: ModX Ключевые слова не вводились Сайт okkarta.ru Нужно к каждой странице подобрать ...
Копирайтинг и др. SEO
Есть сайт (интернет магазин) www. Pup.ru
Интересуют работы на высоком профессиональном уровне –
1) Копирайтинг описания и краткого описания товаров с заливкой на сайт и оформлением (форматирование, выделение фраз)
2) Написание и размещение статей о сайте и товарах в блогах и на форумах
3) Создание и поддержка групп в соцсетях
Резюме, примеры работ и контактные данные присылайте на емайл - [email protected]
Заявки фрилансеров
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