flashland

Flashland Студия flashland

 
NaN летРоссия/Хабаровск
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Интернет агентство "FlashLand.Ru".

На сегодняшний день, студия работает по следующим основным направлениям:

Разработка и создание web-сайтов любой сложности, web-сайтов во флэш, рекламных

мультов, фото-, flash-роликов, флэш баннеров, анимированных открыток, флэш и

мультимедийных презентаций.Адрес в интернете: www.FlashLand.Ru

e-mail: [email protected]

ICQ: 216-735-636

Mail.Ru - [email protected]

Skype - vladflash

телефон :+7 914 67 12 951

  • Копирайтинг и др. SEO

    Есть сайт (интернет магазин) www. Pup.ru Интересуют работы на высоком профессиональном уровне – 1) Копирайтинг описания и краткого описания товаров с заливкой на сайт и оформлением (форматирование, выделение фраз) 2) Написание и размещение статей о ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайнер на постоянную удаленную работу

    Требуется дизайнер на постоянную удаленную работу на оклад. Рисовать нужно будет дизайн приложений, иконки, дизайн сайтов и т.п. Пожелания по окладу и примеры работ жду от вас. Подробности при связи. Резюме с Вашим скайпом присылайте на ...

    Дизайн сайта
    Иконки и Пиксель-арт9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется хороший флеш–программист

    На постоянную удаленную работу требуется ответственный флэш – программист, реально оценивающий свои знания и возможности. На полный рабочий день. На один единственный проект, который требует постоянной доработки. На сегодняшний день там уже доработок на года ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправление ошибок в магазине

    Требуется толковый программист для исправления ошибок на магазине (osCommerce). Знание osCommerce надо хорошее, потому что там сложновато исправлять то, что требуется. Переговоры буду вести по скайпу, т.ч. наличие скайпа – обязательно. Резюме и скайп шлите сюда - ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прочитать несколько фраз по-английски

    Необходимо прочитать по-английски несколько фраз и записать на качественную аппаратуру. Произношение должно быть правильным, с правильным акцентом (рассчитано на англоязычную аудиторию). Интонация голоса должна быть как в русской версии этого ролика - http://www.bottlegame.ru/video/ - фоново–повествующая ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Php сокеты (или аналог) + работа с erlyvideo

    Для длительного сотрудничества требуется хороший программист. Что потребуется точно – работа с erlyvideo(настройка, API), плюсом будет знание вами эрланга - использование инструмента обеспечивающего взаимодействие клиент-сервер в реальном времени(php сокеты\nodeJS socket.io или др) - обеспечение работы ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3D графика/анимация

    Дорогие друзья! Хочу сделать взаимовыгодное предложение мастеру 3D графики/анимации. Сегодняшний день, большая конкуренция диктуют нам свои условия. Ввиду этого, наше агентство приняло решение активно использовать 3D графику/анимацию в дизайне сайтов. Но в ни нашем штате, ни на ...

    Дизайн сайта
    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется программист

    На удаленную работу требуется ответственный, порядочный вэб – программист/верстальщик, реально оценивающий свои знания и возможности, не наглый и спокойный, имеющий собственный движок и достаточно свободного времени. Требования: вёрстка (хорошее знание вёрстки) Знание связки PHP + MySQL + Apache. Знать ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLApacheAjax
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Музыкальное сопровождение к флэш заставке

    Возникла необходимость написать музыкальное сопровождение к флэш заставке (интро)-10 секунд. Что-то типа монстровских заставок http://www.templatemonster.com/flash-intro.php . Бюджет большой не прелагаем на сегодня, но предлагаем постоянное сотрудничество, т.к. музыкальное сопровождение к флэшу требуются переодически, а ...

    Музыка и Звуки13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флэш-баннер

    $20

    Создать качественный Флэш-баннер, не тупо смена картинок и текста, а что то на подобии ,как я делаю http://www.flashland.ru/proba/signal-1.htm http://www.flashland.ru/proba/Turbosmart.html Вот ТЗ- "Изготовление баннера с анимацией 468x60. Тема – установка автосигнализаций и ксенона. www.nftservice.ru Пожелания по баннеру – как-то обыграть ксенон, ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флэш мульт

    $300

    Ситуация такая. Есть заказ на мультик, сложный и довольно таки не короткий. Я нарисовал одну серию-всего 7 (см. вложенный файл-там без звука-звук даёт заказчик). Заказчика вроде всё устроило, кроме самого персонажа (человека) и персонажа телефонов(лиц).Надо поприкольней ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рисунок во флэш

    $40

    Очень красиво и реально нарисовать руку.Для тех кто точно может рисовать красиво! Потому что за не красиво всё равно не заплочу,т.ч.зря не пишите... Смысл такой,рука протягиваеться к телефону,обхватывает его и принимает рабочее положение,ещё нарисовать 3-4 варианта ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сайт

    $100

    Необходимо быстро(1 день) ,но качественно создать простенький сайт(вёрстка +програминг).Простая админка. Оплата wmr.

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-программист

    $500

    На постоянно - удаленную работу требуется ответственный, порядочный вэб - программист, реально оценивающий свои знания и возможности. Оплата за сайт в среднем 300-500 у.е.. Словам и резюме уже отказываюсь верить, реально замучили...Для того, что бы ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLApache
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флэш ролик и бaнеры

    $400

    если вы умеете хорошо рисовать во флэш, если у вас есть юмористический подход к работе и талант карикатуриста, то эта работа для вас! ссылки на подобные работы и номер аси - сюда- [email protected]

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    $200

    Необходимо сделать красивый, стильный дизайн сайта магазина, продающего силиконовые присоски. Примерный смысл смотрите в приложенном файле. Имеет место предоплата. Кто уверен в своих силах, поверьте, конкуренция здесь не большая, рисуйте макет главной страницы и присылайте на [email protected] ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется вэб-программист

    Требуется на удалённую работу вэб-программист на периодически-разовые заказы. Требования: Знание связки PHP + MySQL + Apache. Знать отличия PHP4 от PHP5 ООП HTML, JavaScript, XML желательно XSL, Smarty. Ваше резюме ,ссылки на ваши работы и стоимость ваших услуг, пожалуйста, присылайте на mailto: ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLApache
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шапка на сайт

    Требуеться дизайн шапки на сайт http://www.uniplayer.ru Обращаться только тем, кто посмотрел и реально оценил свои возможности.Необходимо стиль и красота... Предоплаты не будет, т.к предыдущий опыт показал, что взяться готовы многие, а не многие что то могут. Эту шапку ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Thoozflog
Гость 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Рисунок во флэш
Приятно было сотрудничать совместно с Андреем, четко была поставлена задача, и оплата была предложена больше, чем оговаривалось в проекте! С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем.
Все было сделано качественно и в нужные сроки, работой остались довольны.
Ответный отзыв
Kamensky
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Дизайн сайта
Приятно работать, грамотно предоставленное ТЗ, по оплате все замечательно, буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Все сделано быстро, качеством остался доволен. Оперативно реагировал на комментарии. В след раз обращусь опять к нему.Рекамендую
Ответный отзыв
Allaire
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$15
10 баллов
17 лет назад
Работа с фотошопом
Приятно иметь дело с человеком, который знает что хочет и может это обьяснить тебе!!!
Быстро и качественно выполнил работу.Приятно было сотрудничать с таким человеком!Можете смело нанимать его.Спасибо
Ответный отзыв