Есть сайт (интернет магазин) www. Pup.ru Интересуют работы на высоком профессиональном уровне – 1) Копирайтинг описания и краткого описания товаров с заливкой на сайт и оформлением (форматирование, выделение фраз) 2) Написание и размещение статей о ...
Интернет агентство "FlashLand.Ru".
На сегодняшний день, студия работает по следующим основным направлениям:
Разработка и создание web-сайтов любой сложности, web-сайтов во флэш, рекламных
мультов, фото-, flash-роликов, флэш баннеров, анимированных открыток, флэш и
мультимедийных презентаций.Адрес в интернете: www.FlashLand.Ru
e-mail: [email protected]
ICQ: 216-735-636
Skype - vladflash
телефон :+7 914 67 12 951
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайнер на постоянную удаленную работу на оклад. Рисовать нужно будет дизайн приложений, иконки, дизайн сайтов и т.п. Пожелания по окладу и примеры работ жду от вас. Подробности при связи. Резюме с Вашим скайпом присылайте на ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт12 лет назад
На постоянную удаленную работу требуется ответственный флэш – программист, реально оценивающий свои знания и возможности. На полный рабочий день. На один единственный проект, который требует постоянной доработки. На сегодняшний день там уже доработок на года ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется толковый программист для исправления ошибок на магазине (osCommerce). Знание osCommerce надо хорошее, потому что там сложновато исправлять то, что требуется. Переговоры буду вести по скайпу, т.ч. наличие скайпа – обязательно. Резюме и скайп шлите сюда - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо прочитать по-английски несколько фраз и записать на качественную аппаратуру. Произношение должно быть правильным, с правильным акцентом (рассчитано на англоязычную аудиторию). Интонация голоса должна быть как в русской версии этого ролика - http://www.bottlegame.ru/video/ - фоново–повествующая ...Озвучивание4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для длительного сотрудничества требуется хороший программист. Что потребуется точно – работа с erlyvideo(настройка, API), плюсом будет знание вами эрланга - использование инструмента обеспечивающего взаимодействие клиент-сервер в реальном времени(php сокеты\nodeJS socket.io или др) - обеспечение работы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Дорогие друзья! Хочу сделать взаимовыгодное предложение мастеру 3D графики/анимации. Сегодняшний день, большая конкуренция диктуют нам свои условия. Ввиду этого, наше агентство приняло решение активно использовать 3D графику/анимацию в дизайне сайтов. Но в ни нашем штате, ни на ...3D-графика11 заявокЗакрыт14 лет назад
На удаленную работу требуется ответственный, порядочный вэб – программист/верстальщик, реально оценивающий свои знания и возможности, не наглый и спокойный, имеющий собственный движок и достаточно свободного времени. Требования: вёрстка (хорошее знание вёрстки) Знание связки PHP + MySQL + Apache. Знать ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Необходима помощь в дороботке не сложного флэш сайта (+админ). Стучите ICQ:216-735-636Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Возникла необходимость написать музыкальное сопровождение к флэш заставке (интро)-10 секунд. Что-то типа монстровских заставок http://www.templatemonster.com/flash-intro.php . Бюджет большой не прелагаем на сегодня, но предлагаем постоянное сотрудничество, т.к. музыкальное сопровождение к флэшу требуются переодически, а ...Музыка и Звуки13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Создать качественный Флэш-баннер, не тупо смена картинок и текста, а что то на подобии ,как я делаю http://www.flashland.ru/proba/signal-1.htm http://www.flashland.ru/proba/Turbosmart.html Вот ТЗ- "Изготовление баннера с анимацией 468x60. Тема – установка автосигнализаций и ксенона. www.nftservice.ru Пожелания по баннеру – как-то обыграть ксенон, ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Ситуация такая. Есть заказ на мультик, сложный и довольно таки не короткий. Я нарисовал одну серию-всего 7 (см. вложенный файл-там без звука-звук даёт заказчик). Заказчика вроде всё устроило, кроме самого персонажа (человека) и персонажа телефонов(лиц).Надо поприкольней ...Анимация2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $40
Очень красиво и реально нарисовать руку.Для тех кто точно может рисовать красиво! Потому что за не красиво всё равно не заплочу,т.ч.зря не пишите... Смысл такой,рука протягиваеться к телефону,обхватывает его и принимает рабочее положение,ещё нарисовать 3-4 варианта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Необходимо быстро(1 день) ,но качественно создать простенький сайт(вёрстка +програминг).Простая админка. Оплата wmr.Веб-программирование19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
На постоянно - удаленную работу требуется ответственный, порядочный вэб - программист, реально оценивающий свои знания и возможности. Оплата за сайт в среднем 300-500 у.е.. Словам и резюме уже отказываюсь верить, реально замучили...Для того, что бы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
если вы умеете хорошо рисовать во флэш, если у вас есть юмористический подход к работе и талант карикатуриста, то эта работа для вас! ссылки на подобные работы и номер аси - сюда- [email protected]Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Необходимо сделать красивый, стильный дизайн сайта магазина, продающего силиконовые присоски. Примерный смысл смотрите в приложенном файле. Имеет место предоплата. Кто уверен в своих силах, поверьте, конкуренция здесь не большая, рисуйте макет главной страницы и присылайте на [email protected] ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется на удалённую работу вэб-программист на периодически-разовые заказы. Требования: Знание связки PHP + MySQL + Apache. Знать отличия PHP4 от PHP5 ООП HTML, JavaScript, XML желательно XSL, Smarty. Ваше резюме ,ссылки на ваши работы и стоимость ваших услуг, пожалуйста, присылайте на mailto: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
повырезать не много картинок в шопе за 10 баксов стучите ICQ: 216-735-636Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуеться дизайн шапки на сайт http://www.uniplayer.ru Обращаться только тем, кто посмотрел и реально оценил свои возможности.Необходимо стиль и красота... Предоплаты не будет, т.к предыдущий опыт показал, что взяться готовы многие, а не многие что то могут. Эту шапку ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад