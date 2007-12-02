Имидж компании

1. Разработать фирменный стиль, логотип промышленной группы.

2. Разработать CD презентацию в фирменном стиле компании.

Можно взять на себя одно или два задания, как вам лучше, но главное качество!

Только для профессионалов с большим опытом, отзывами и порфолио.