Разработка дизайна визитки

$50
Фирменный стильЗавершен27 заявок383 просмотра
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Размер стандартный. Визитку нужно сделать в стиле карт разума (mind map). Примеры тут: http://images.google.com.ua/images?hl=ru&q=Mind%20Map&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

и http://korkin.com/ (верху страницы).

Контент и примерный вид в прикрепленном файле.

16 лет назад
SergeyKorkin
Владимир 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
16 лет назад
$50
3 дня
Выполненно все очень здорово и быстро. Исполнитель понимает требования с первого раза.
Работа прошла спокойно и конструктивно. Четкая постановка задачи. Оплата вовремя и в полном объеме. Будем рады продолжению сотрудничества.
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