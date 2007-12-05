Разработка дизайна визитки

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размер стандартный. Визитку нужно сделать в стиле карт разума (mind map). Примеры тут: http://images.google.com.ua/images?hl=ru&q=Mind%20Map&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
и http://korkin.com/ (верху страницы).
Контент и примерный вид в прикрепленном файле.
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