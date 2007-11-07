Разработка брэнд-бука системы приёма эл.платежей

$300
Фирменный стильЗакрыт36 заявок368 просмотров
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Система приёма электронных платежей Servispay.

логотип (варианты лого для сайта, бланков, печати);

эскиз логотипа в цветном, черно-белом, монохромном и инверсном исполнении;

размеры логотипа при исполнении на различных форматах носителей;

рекомендации по оформлению фирменного бланка документации А4;

рекомендации по оформлению конверта евростандарт;

визитная карточка заведения;

визитная карточка персональная;

16 лет назад
ServisPayservisp
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
IKinCJ
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$300
5 дней
Положительные впечатления от сотрудничества. Порядочность и верность в исполнении обязательств.
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