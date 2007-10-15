Фирменный стиль

$50
Фирменный стильЗакрыт36 заявок376 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать: логотип, фирменный бланк, визитку личную, визитку фирмы, диск, папку.

Информация по предприятию в прикрепленном файле.

16 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Подбор домена

    $40

    Цель конкурса: подобрать для транспортной компании ООО "М-Групп" свободный домен. Сфера деятельности компании: доставка персонала крупных компаний к месту работы, пассажирские перевозки по РФ. Информация о компании: Основным направлением работы нашей компании на сегодняшний день являются пассажирские ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Садовое кольцо

    $800

    Необходимо разработать фирменный стиль по всем современным правилам в полном наборе. Искренне рад за компании, для которых были выполнены работы из Ваших портфолио, но хочется посмотреть свой результат.

    Фирменный стиль26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Фирменный стиль для рекламного агентства

    $200

    Обновление фирменного стиля рекламного агентства. 1) логотип 2) фирменный бланк, так же ч/б 3) папка 4) конверт 5) визитка (общая и персональная) 6) диск и обложка диска Нужно соблюдать общий стиль компании, основное направление - создание сайтов, но все же это рекламное ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Реклама в глянцевом журнале свитеров из Австралии

    $2500

    Кофты из Австралии очень хотят стать известными в России, для чего требуется реклама в глянцевых изданиях. Надо познакомиться с ассортиментом на сайте http://yushkoff.com/catalogue.php?cat=54, профести фотосессию и сверстать окончательный макет. Требуется креативная мысль, чтобы после просмотра ...

    Фирменный стиль18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обновить бренд фабрики по производству мебели

    $200

    Требуется обновить логотипы и стилистику фабрики, производящей мебель. Логотип, папка, конверт, визитки, печатный каталог. Основные цвета - Синий и ядовито-желтый. Предпочтение будет отдаваться фрилансерам из Поволжья со "звёздочками". ТЗ естественно будет, хотя ваша фантазия тоже пригодится.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Фирма "Интелдом"

    Создание фирменного стиля для фирмы занимающейся установкой систем безопасности и т.д. Логотип Слоган Цветовая гамма Оригинальный текст коммерческого предложения Макет веб-сайта Макеты презентационных материалов (листовки, буклеты)

    Фирменный стиль48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дом семейной и свадебной фотографии

    Требуется фирменный стиль выражающий главную концепцию бренда - "семья, дом, семейная история" и "фото, видео". ДОМ предлагает услуги семейных фото, видеографов от съемки встречи из роддома и свадебного торжества, до юбилеев. Сопровождение и оказание фото-видео ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад