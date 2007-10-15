Садовое кольцо

ФС в течении 3 дней. Лого, визитка, бланк, папка, конверт, диск
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Необходимо разработать фирменный стиль по всем современным правилам в полном наборе.
Искренне рад за компании, для которых были выполнены работы из Ваших портфолио, но хочется посмотреть свой результат.
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