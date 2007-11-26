Фирменный стиль для рекламного агентства

$200
Фирменный стильЗавершен47 заявок507 просмотров
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Обновление фирменного стиля рекламного агентства.

1) логотип

2) фирменный бланк, так же ч/б

3) папка

4) конверт

5) визитка (общая и персональная)

6) диск и обложка диска

Нужно соблюдать общий стиль компании, основное направление - создание сайтов, но все же это рекламное агентство. Не хочу видеть банальщину! Интересует реальные предложения. Бюджет не высок, но победителю - гарантированные заказы на ФС! Сайт компании: http://web.adlive.com.ua/

Бюджет до 200 у.е.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
fixara
Андрей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$200
Отлично сделал работу. Как можно было меня терпеть - незнаю, но получилось :) В результате - красивый фирменный стиль. Сейчас еще работать будет по айдентике. Спасибо. Рекоммендую.
Хорошо составленный бриф. Четкое понимание вещей. Хороший человек, все вовремя, без задержек. Надеюсь на дальнейшую работу с ним. Рекомендую
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