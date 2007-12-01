Фирменный стиль

Владислав, хочу поблагодарить Вас за ваши труды и за выполненную работу. Хороший как исполнитель и как заказчик... Все выполнил в срок и без головной боли... Порадовало соотношение цена-качество...Еща раз Вам спасибо. Будем сотрудничать... Удачи