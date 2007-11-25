Дом семейной и свадебной фотографии

Фирменный стильЗавершен18 заявок419 просмотров
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Требуется фирменный стиль выражающий главную концепцию бренда - "семья, дом, семейная история" и "фото, видео".

ДОМ предлагает услуги семейных фото, видеографов от съемки встречи из роддома и свадебного торжества, до юбилеев. Сопровождение и оказание фото-видео услуг в течении жизни семьи.

Стилистика: классическая, строгая.

Необходимы макеты: визитка, бланк делового письма, футболка, папка

16 лет назад
bizzzare
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
xot
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$400
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было работать с даным заказчиком......Грамотно составленное Техническое задание и четкие сформулированые поправки, привели к удовольствию в процессе работы над проектом......Оплата производилась вовремя, четко и без ЗАДЕРЖЕК...... .........Советую даного заказчика как добросовестного и чесного человека.........
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