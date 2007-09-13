Фирменный стиль dj-кафе

Необходимо разработать фирменный силь компании - полный комплект. сайт компании -www.286ctd.ru Начальная цена тендера - 400 $
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нам требуется: человек, который разработает фирменный стиль всего заведения, на основе которого будет выполнена вся полиграфия, рекламные баннеры, сайт итд.
То есть мы ищем дизайнера, который готов был бы работать с нами на постоянной основе, разрабатывая стиль всей рекламной продукции.(предпочтительно МОСКВА)
Также нам требуется дизайнер интерьера или хороший декоратор, то есть тот человек который смог бы подкорректировать инрерьер и пространство на основе созданного ФС. (только МОСКВА)
мы предлагаем: для того, чтобы мы могли выбрать человека, с которым мы будем сотрудничать, объявляем конкурс на создание "образца логотипа" и "наброска приглашения на открытие" (текст вольный, повторяюсь, как набросок - нам надо понять как вы видите фирм стиль) для заведения.
мы предложим вам несколько логотипов, в стиле которых вы можете выполнить свои работы (приложения), но в то же время ничем вас не ограничиваем.
нам интересно ваше видение стиля этого заведения. вы можете сделать его в любом формате - старинный, современный, с завитками или без, просто написание самого слова или с картинкой.
детали: название кафе "ПУШКАРЁВ" (или с Ъ на конце, как вам угодно)
небольшое уютное демократичное ди-джей кафе в пределах садового кольца (аля кофе хаус-шоколадница)
планируется проведение пре-пати вечеринок для целевой аудитории 20-30 лет (формат клубов фабрик, рай)
музыка день - фоновая кафе-хаус, вечер - коммерческий хаус, днём в кафе проходят бизнес-ланчи для служащих окружающих клеркских заведений.
цветовая гамма интеръера - фисташковый, кремовый, коричневый. в последствии мы также планируем декорирование стен и окр. пространства в концепции созданного вами ФС. к сожалению мы не можем вывесить фоток кафе, так как будем переделывать весь интерьер как раз после создания ФС.
задавайте вопросы!!!
итоги: на основе конкурса на логотип и макет приглашения на открытие мы выберем человека, с которым будем сотрудничать по полной программе)
- Похожие заказы
- $400Фирменный стиль1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Разработать фирменный стиль для сервисного центра по ремонту мобильных телефонов: - фирменный цвет; - слоган; - логотип, несколько размеров + цветной и ч/б. вариант; - визитные карточки, личная и корпоративная; - фирменный бланк; Большой опыт, портфолио, сроки и цены.Завершен16 лет назад
- $500
Классический государственный университет проводит ребрендинг. Требуется разработка логотипа + его применение на различных носителях.Фирменный стиль3 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать фирменный стиль для компании: Цвета Логотип Дизайн визитки, бланка, папки, конверта. Ваше портфолио, цена и сроки.Фирменный стиль64 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
необходимо разработать фирменный стиль компании, занимающейся инвестициями в недвижимость в России и зарубежом. Сюда входит разработка логотипа (на выбор необходимо предоставить не менее 4 вариантов), создание монохрома, всех фирменных бланков с различными вариациям ирасположения, размера ...Фирменный стиль45 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Нужно сделать фирменный стиль для Юридической компании. Логотип, цветовой подбор, бланк, физитка, конверт, папка. Хотелось бы увидеть портфолио!Завершен16 лет назад
- $2000
Разработак фирменного стиля для группы отелей. Разработка дизайна главной страницы промо сайта. Форма сдачи макеты: листа а4, конверт, визитка, бейдж главная страница промо сайта: рисунок без верстки Просьба указывать предполагаемый бюджет! Идет выбор исполнителя.Фирменный стиль2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $300
Требуется изменение существующего логотипа, а также создание слогана компании и остальных атрибутов делового стиля (макет визитки, оф.бланка и так далее). Информацию о компании и о том, что нужно изменить, можно посмотреть на сайте www.olimpservice.ru. Сроки ...Закрыт16 лет назад
Здравствуйте. Хотел узнать сколько будет стоить фирменный стиль (лого, конверт, бланк, диск, визитка и тд.) Также сколько примеров лого вы предоставляете и какие цены?Фирменный стиль56 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15000
Здравствуйте! Безликая, молодая, телекоммуникационная компания жаждет познакомиться с несколькими приличными партнерами для групповых оплачиваемых взаимоотношений в рамках тендера по созданию фирменного стиля. Окончание (не поймите превратно) тендера даст основание для выбора единственного и неповторимого партнера, который ...Фирменный стиль67 заявокЗакрыт16 лет назад