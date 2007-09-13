Фирменный стиль dj-кафе

Фирменный стильЗакрыт20 заявок1091 просмотр
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#1$

нам требуется: человек, который разработает фирменный стиль всего заведения, на основе которого будет выполнена вся полиграфия, рекламные баннеры, сайт итд.

То есть мы ищем дизайнера, который готов был бы работать с нами на постоянной основе, разрабатывая стиль всей рекламной продукции.(предпочтительно МОСКВА)

Также нам требуется дизайнер интерьера или хороший декоратор, то есть тот человек который смог бы подкорректировать инрерьер и пространство на основе созданного ФС. (только МОСКВА)

мы предлагаем: для того, чтобы мы могли выбрать человека, с которым мы будем сотрудничать, объявляем конкурс на создание "образца логотипа" и "наброска приглашения на открытие" (текст вольный, повторяюсь, как набросок - нам надо понять как вы видите фирм стиль) для заведения.

мы предложим вам несколько логотипов, в стиле которых вы можете выполнить свои работы (приложения), но в то же время ничем вас не ограничиваем.

нам интересно ваше видение стиля этого заведения. вы можете сделать его в любом формате - старинный, современный, с завитками или без, просто написание самого слова или с картинкой.

детали: название кафе "ПУШКАРЁВ" (или с Ъ на конце, как вам угодно)

небольшое уютное демократичное ди-джей кафе в пределах садового кольца (аля кофе хаус-шоколадница)

планируется проведение пре-пати вечеринок для целевой аудитории 20-30 лет (формат клубов фабрик, рай)

музыка день - фоновая кафе-хаус, вечер - коммерческий хаус, днём в кафе проходят бизнес-ланчи для служащих окружающих клеркских заведений.

цветовая гамма интеръера - фисташковый, кремовый, коричневый. в последствии мы также планируем декорирование стен и окр. пространства в концепции созданного вами ФС. к сожалению мы не можем вывесить фоток кафе, так как будем переделывать весь интерьер как раз после создания ФС.

задавайте вопросы!!!

итоги: на основе конкурса на логотип и макет приглашения на открытие мы выберем человека, с которым будем сотрудничать по полной программе)

16 лет назад
Luba_V
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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