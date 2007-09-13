Разработка бренд-бука для университета

$500
Фирменный стильЗакрыт32 заявки448 просмотров
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Классический государственный университет проводит ребрендинг. Требуется разработка логотипа + его применение на различных носителях.

16 лет назад
university
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
Ping_up
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
pinions
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$400
Asatelit
Юрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
14 дней
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