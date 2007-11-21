Разработка фирменного стиля экспертной компании

Небольшая предыстория нашего сотрудничества … На очередном витке развития нашей компании встал правомерный вопрос создания фирменного стиля. Пробовали различные варианты, конкурс в компании на лучший логотип – художников не нашлось :( , обратились в типографию к их дизайнеру (типа дизайнеру) – результат еще хуже чем на конкурсе :( И вот уже отчаявшись найти свое лицо на рынке услуг -Я случайно наткнулся в интернете на этот проект. О чудо, вот они истинные творцы имиджа и рекламы. И казалось, все Мы нашли то, что нам надо. НО… очень большое НО. Как определить того единственного исполнителя? Кому решиться доверить дальнейшую судьбу компании? Уже в первый вечер после опубликования ТЗ получили порядка сорока предложений. И самое страшное, что не было никакого опыта в столь щепетильном вопросе. Поступили следующим образом – отсеяли предложения, абсолютно не вписывающиеся в наш бюджет, не подходящие по временным рамкам, не подходящих стилем исполнения, и лиц с минусовыми отзывами и т.д. и т.п., в общем, в конечном итоге осталось четыре кандидата. Причем трое - лидеры по рейтингу с массой положительных отзывов и рукоплесканием поклонников и один - молодой человек без отзывов но с портфолио , которое понравилось не только мне но и ,что самое удивительное ,нашему генеральному директору - а это ФАКТ. После переписки с кандидатами чаша весов склонилась в сторону девушки с хорошим рейтингом и огромным плюсом – из Питера. НО открыв в последний раз все портфолио – работы Константина Селицкого мы закрыть не смогли. Цепляют, даже как-то завораживают. Образцы, выполненные в цвете, креативны и наполнены «жизненной силой» - хочется иметь именно такой логотип. Решение было принято – работаем с этим молодым ,новым, но вероятно перспективным дизайнером . И мы не ошиблись . Что понравилось. Способность понять заказчика – умение объяснить, что нужно НАМ (с некоторыми дизайнерами разговаривали на разных языках). Не навязывание своего решения – а умение подстроиться под наши желания (а признаться, желания у нас были грандиозные – как заказчик Мы не подарок :)). Вариантов было достаточно (причем различающихся по стилю и направлению), чтобы выбрать и умерить свои желания и амбиции. Работал до конца – без отговорок и пререканий (приходилось обращаться даже после оплаты – без проблем). И ГЛАВНОЕ НАШИ КОНКУРЕНТЫ НАМ ЗАВИДУЮТ. Оценка -10. Работаем дальше. P.S. Заметил на портале проблему – если человек написал отзыв не видно, за что «жалобы и предложения». Представлюсь: работали с Константином над проектом фирменного стиля для ООО «286 Инженерный центр».