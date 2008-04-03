Разработать ФС и Логотип

Необходимо разработать фирменный силь компании - полный комплект. сайт компании -www.286ctd.ru Начальная цена тендера - 400 $
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Разработать фирменный стиль для сервисного центра по ремонту мобильных телефонов:
- фирменный цвет;
- слоган;
- логотип, несколько размеров + цветной и ч/б. вариант;
- визитные карточки, личная и корпоративная;
- фирменный бланк;
Большой опыт, портфолио, сроки и цены.
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