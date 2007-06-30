Для ускорения разработки проекта, требуется программист. Проект – Агрегатор страховых продуктов. Знание: HTML, CSS, Javascript, Vue (full stack), PHP(full stack), MySQL, vuetify (если знаете), Laravel (опция) - Обязательно опыт проектирования и разработки собственного REST API в нескольких проектах. - ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Для ускорения разработки проекта, требуется программист. Проект – Агрегатор страховых продуктов. Знание: HTML, CSS, Javascript, Vue (full stack), PHP(full stack), MySQL, vuetify(если знаете), bootstrap(если знаете) - Обязательно опыт проектирования и разработки собственного API REST в нескольких проектах. - Опыт ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется исправить ошибки на сайте. Сайт на перле. Что надо сделать в приложенном файле. Пишите сроки и цены.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется изготовить дизайн-проект (внешний и внутренний) стойки для сервисного центра по ремонту цифровых устройств. Стойки будут использоватся для приема мобильных устройств в ремонт. Внутренний дизайн должен включать в себя расположение торгового и периферийного оборудования (кассовый ...Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется исправить ошибки в CSS и HTML для интернет-магазина. Прохождение валидности в соотвествии W3C. Отличное знание CSS и HTML. Магазин на OSC VAM, поэтому опыт приветствуется.HTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно настроить сетевую карту в QEMU во FreeBSD. Видит ТОЛЬКО локальные IP.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно настроить сетевую карту в QEMU во FreeBSD. Видит ТОЛЬКО локальные IP.Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $250
Разработать: - логотип, несколько размеров + цветной и ч/б. вариант; - фирменный цвет; - визитные карточки, личная и корпоративная; - фирменный бланк; Данные по логотипу: ОРГАНИЗАЦИЯ: Сервисный центр по ремонту мобильных телефонов. НАЗВАНИЕ: MobileService СТИЛЬ: Современный ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Интернет, документация, реклама. ЦВЕТОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ: Светлые и ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Разработать фирменный стиль для сервисного центра по ремонту мобильных телефонов: - фирменный цвет; - слоган; - логотип, несколько размеров + цветной и ч/б. вариант; - визитные карточки, личная и корпоративная; - фирменный бланк; Большой опыт, портфолио, сроки и цены.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется поставить Linux на сервер c FreeBSD 6.2 в виртуальную машину и из под Linux поставить сервер 1С:Предприятия 8.1 Linux + настроить клиентов. Интересуют только те, кто имел опыт установки 1С:Предприятия 8.1 Linux на FREEBSD Пишите сроки ...Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется настроить аккаунт Google Analytics для интернет-магазина. Требуется настроить полную статистику, с целями перехода и последовательностью, расстановкой фильтров, отслеживание транзакции электронной торговли и т.д. полностью "под ключ", естественно с расстановкой в нужные места кодов Google. Только для ...Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно изготовить: 1.Баннер 468x60 - 2шт. (на русском и английском) 2.Кнопка сайта 88x31 - 2шт. (на русском и английском) 3.Иконки к категория и подкатегориям товара - 40-50шт. 4.Иконки для пользовательского интерфейса - около 10шт. Тематика сайта, кому надо, запчасти к ...Баннеры14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Требуется написать скрипт который бы генерировать форму (образец формы приложен к проекту) в формате PDF (в кодировке UTF-8). Нужно только в нужном месте поставлять данные из базы MySQL движка, тоесть сам полный бланк генерить не ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
На выделенном сервере, хостится несколько сайтом, один в кодировке UTF-8, другой в 1251. Требуется настроить PHP, так чтобы оба сайта работали корректно. Письма с обоих сайтов приходили в нормальной, читабельной кодировке, в браузере отображалось все корректно ...Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется поставить Linux на сервер c FreeBSD 6.2 в виртуальную машину и из под Linux поставить сервер 1С:Предприятия 8.1 Linux + настроить клиентов. Интересуют только те, кто имел опыт установки 1С:Предприятия 8.1 Linux Пишите сроки и ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется доделать дизайн интернет-магазина на OSC Vam Edition. Направление магазина: продажа запчастей к моб. телефонам. 1.Качественный дизайн (редизайн) всех страниц, частично дизайн сделан, усовершенствовать его. НЕ ШАБЛОНЫ! Наличие информативных иконок для юзабилити и навигации. 2.Дизайн с учетом ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
В связи с переходом на кодировку UTF-8 (была win-1251). Нужно переделать скрипт, который генерит прайс-лист из базы данных. База тоже в UTF-8. Использовался пакет Spreadsheet_Excel_Writer, так что кто работал с ним, обращайтесь.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Требуется написать скрипт на AJAXe поиска данных (области, района, города) при вводе почтового индекса. База данных индексов и соответствующим им данным есть. Выбирать надо из базы MySQL.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется поставить сервер 1С:Предприятия 8.1 Linux под FreeBSD 6.2 (в режиме эмуляции Linux) и настроить клиентов. Интересуют только те, кто имел опыт установки 1С:Предприятия 8.1 Linux под FreeBSD 6.2 Пишите сроки и цены.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется поставить сервер 1С:Предприятия 8.1 Linux под FreeBSD 6.2 (видемо в режиме эмуляции Linux) и настроить клиентов. Пишите сроки и цены.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад