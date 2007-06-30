На выделенном сервере, хостится несколько сайтом, один в кодировке UTF-8, другой в 1251. Требуется настроить PHP, так чтобы оба сайта работали корректно. Письма с обоих сайтов приходили в нормальной, читабельной кодировке, в браузере отображалось все корректно ...