scorpic

Виталий Алентьев scorpic

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP Developer Vue/JS/MySQL (FullStack) удаленно/полная (неполная)

    Для ускорения разработки проекта, требуется программист. Проект – Агрегатор страховых продуктов. Знание: HTML, CSS, Javascript, Vue (full stack), PHP(full stack), MySQL, vuetify (если знаете), Laravel (опция) - Обязательно опыт проектирования и разработки собственного REST API в нескольких проектах. - ...

    PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • PHP Developer Vue/JS/MySQL (FullStack)

    Для ускорения разработки проекта, требуется программист. Проект – Агрегатор страховых продуктов. Знание: HTML, CSS, Javascript, Vue (full stack), PHP(full stack), MySQL, vuetify(если знаете), bootstrap(если знаете) - Обязательно опыт проектирования и разработки собственного API REST в нескольких проектах. - Опыт ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSBootstrap
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн-проект стойки

    Требуется изготовить дизайн-проект (внешний и внутренний) стойки для сервисного центра по ремонту цифровых устройств. Стойки будут использоватся для приема мобильных устройств в ремонт. Внутренний дизайн должен включать в себя расположение торгового и периферийного оборудования (кассовый ...

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип и Фирменный стиль

    $250

    Разработать: - логотип, несколько размеров + цветной и ч/б. вариант; - фирменный цвет; - визитные карточки, личная и корпоративная; - фирменный бланк; Данные по логотипу: ОРГАНИЗАЦИЯ: Сервисный центр по ремонту мобильных телефонов. НАЗВАНИЕ: MobileService СТИЛЬ: Современный ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Интернет, документация, реклама. ЦВЕТОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ: Светлые и ...

    Дизайн сайта
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработать ФС и Логотип

    $500

    Разработать фирменный стиль для сервисного центра по ремонту мобильных телефонов: - фирменный цвет; - слоган; - логотип, несколько размеров + цветной и ч/б. вариант; - визитные карточки, личная и корпоративная; - фирменный бланк; Большой опыт, портфолио, сроки и цены.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Установка 1С сервер на FreeBSD

    Требуется поставить Linux на сервер c FreeBSD 6.2 в виртуальную машину и из под Linux поставить сервер 1С:Предприятия 8.1 Linux + настроить клиентов. Интересуют только те, кто имел опыт установки 1С:Предприятия 8.1 Linux на FREEBSD Пишите сроки ...

    LinuxFreeBSD
    Настройка сервера/ПО1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настроить аккаунт Google Analytics

    $50

    Требуется настроить аккаунт Google Analytics для интернет-магазина. Требуется настроить полную статистику, с целями перехода и последовательностью, расстановкой фильтров, отслеживание транзакции электронной торговли и т.д. полностью "под ключ", естественно с расстановкой в нужные места кодов Google. Только для ...

    Настройка сервера/ПО5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннеры, иконки, кнопки.

    Нужно изготовить: 1.Баннер 468x60 - 2шт. (на русском и английском) 2.Кнопка сайта 88x31 - 2шт. (на русском и английском) 3.Иконки к категория и подкатегориям товара - 40-50шт. 4.Иконки для пользовательского интерфейса - около 10шт. Тематика сайта, кому надо, запчасти к ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Генерация PDF-формы модулем UFPDF (UTF-8)

    $20

    Требуется написать скрипт который бы генерировать форму (образец формы приложен к проекту) в формате PDF (в кодировке UTF-8). Нужно только в нужном месте поставлять данные из базы MySQL движка, тоесть сам полный бланк генерить не ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настроить PHP для нормальной работы с UTF-8

    $10

    На выделенном сервере, хостится несколько сайтом, один в кодировке UTF-8, другой в 1251. Требуется настроить PHP, так чтобы оба сайта работали корректно. Письма с обоих сайтов приходили в нормальной, читабельной кодировке, в браузере отображалось все корректно ...

    PHP
    Настройка сервера/ПО8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установить сервер 1С:Предприятия 8.1 Linux

    Требуется поставить Linux на сервер c FreeBSD 6.2 в виртуальную машину и из под Linux поставить сервер 1С:Предприятия 8.1 Linux + настроить клиентов. Интересуют только те, кто имел опыт установки 1С:Предприятия 8.1 Linux Пишите сроки и ...

    LinuxFreeBSD
    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать дизайн (редизайн) интернет-магазина

    $500

    Требуется доделать дизайн интернет-магазина на OSC Vam Edition. Направление магазина: продажа запчастей к моб. телефонам. 1.Качественный дизайн (редизайн) всех страниц, частично дизайн сделан, усовершенствовать его. НЕ ШАБЛОНЫ! Наличие информативных иконок для юзабилити и навигации. 2.Дизайн с учетом ...

    HTML
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделать скрипт (генерация Excel-файла) на PHP

    $10

    В связи с переходом на кодировку UTF-8 (была win-1251). Нужно переделать скрипт, который генерит прайс-лист из базы данных. База тоже в UTF-8. Использовался пакет Spreadsheet_Excel_Writer, так что кто работал с ним, обращайтесь.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Небольшой скриптик на AJAXe

    $10

    Требуется написать скрипт на AJAXe поиска данных (области, района, города) при вводе почтового индекса. База данных индексов и соответствующим им данным есть. Выбирать надо из базы MySQL.

    MySQLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Установить сервер 1С:Предприятия 8.1 Linux

    Требуется поставить сервер 1С:Предприятия 8.1 Linux под FreeBSD 6.2 (в режиме эмуляции Linux) и настроить клиентов. Интересуют только те, кто имел опыт установки 1С:Предприятия 8.1 Linux под FreeBSD 6.2 Пишите сроки и цены.

    LinuxFreeBSD
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
designew
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$250
10 баллов
16 лет назад
Логотип и Фирменный стиль
Классный заказчик. Быстрая оплата. Всегда на связи. Рекомендую.
Очень доволен фрилансером, разработал несколько ГОТОВЫХ вариантов на выбор. Индивидуально подошел к вопросу. Ответственный к работе и всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
coolbit
Семен 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Переделать скрипт (генерация Excel-файла) на PHP
Честный заказчик. Оплатил по договоренности сразу после сдачи проекта. Лишний раз не подгоняет, приятно работать :) Рекомендую с ним работать. Вам понравится
Профессионально относся к заданию. Разобрался в модуле с нуля, исправил недочеты. Сделал очень быстро. Рекомендую.
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dot_by
Имя 
38 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
$0
10 баллов
17 лет назад
Установить сервер 1С:Предприятия 8.1 Linux
Отличный заказчик, хорошо формулирует задачу, находиться постоянно в контакте, даже когда работа затягиваеться на всю ночь :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень доволен работой, отлично забирается с поставленной задачей, приступает к работе незамедлительно. Ответственный подход к работе.
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