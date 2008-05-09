Исправить ошибки сайта на PERLе

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Закрыт2 заявки191 просмотр

Требуется исправить ошибки на сайте. Сайт на перле.

Что надо сделать в приложенном файле. Пишите сроки и цены.

17 лет назад
scorpic
45 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров