Копия или максимально приближенное по функционалу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки288 просмотров

Необходима копия www.toget.ru

написать модуль и интегрировать его в DLE

жду ваших предложений

DLE
17 лет назад
regmich
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров