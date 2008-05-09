Настройка Vbulletin

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки263 просмотра

В форуме Vbulletin нужно сделать так, чтоб администратор мог назначить определенным группам пользователей определенный скин форума. При этом пользователи между скинами переключаться не могут.

17 лет назад
IGORA
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров