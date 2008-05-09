Установка Скрипта на Вёрстку т3 в приложение Бюджет 25 wmz
Настройка Vbulletin
В форуме Vbulletin нужно сделать так, чтоб администратор мог назначить определенным группам пользователей определенный скин форума. При этом пользователи между скинами переключаться не могут.
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