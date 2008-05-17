Установка cкрипта на вёрстку

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок279 просмотров

Установка Скрипта на Вёрстку т3 в приложение

Бюджет 25 wmz

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Igor10k
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$25
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно оказалось работать с Антоном. - Точное понятное ТЗ - Своевременная оплата - Приятен в общении Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Igor10k
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад