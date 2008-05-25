Нужно написать простенький скрипт с простенькой админкой. Основные функции. Создание категорий неограниченной вложенности, выдёргивание статей из RSS ленты (не граббинг, а из уже готовых полные RSS лент), ну и публикация статей в указанные разделы сайте ...
Доработка скрипта комментариев php
Внимание! Просьба не писать в заявках смотрите портфолио, стукните в аську и т.п. Если вам нужна заявка пишите в icq за какое время сделаете в соответствии с заданием. Цена - 15 wmz. я вам отвечу.
Есть скрипт комментариев. он встроен во все страницы с фото на сайте www.bfoto.ru. К сожелению попадаются такие комментарии как последние на странице http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_193.php
Есть страница просмотра комментариев http://www.bfoto.ru/last_comments.php - на ней выводятся последние 20
Нужно сделать на этой странице ссылку удалить рядом с каждым комментарием, а также чтобы эти комменты были в виде таблицы, просто оформить чтобы каждый коммент был в отдельной строке, чтобы лучше их различать.
На этой же странице я хотел бы видеть последние 40 комментариев, плюс внизу страницы ссылки 1.2.3 - на страницы http://www.bfoto.ru/last_comments1.php (на ней последние 80-40 кооментариев) .... http://www.bfoto.ru/last_comments3.php(160-120 комментарии) соответственно. Надеюсь понятно изложил.
- Также добавить фильтр мата, в кооментарии, чтобы при вводе комента матные слова заменялись на *** причем чтобы список матных слов можно было дополнять и редактировать, но базовый список уже должен быть. Также чтобы эти слова заменялись даже если написаны в большом регистре.
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