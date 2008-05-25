Доработка скрипта комментариев php

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок332 просмотра

Внимание! Просьба не писать в заявках смотрите портфолио, стукните в аську и т.п. Если вам нужна заявка пишите в icq за какое время сделаете в соответствии с заданием. Цена - 15 wmz. я вам отвечу.

Есть скрипт комментариев. он встроен во все страницы с фото на сайте www.bfoto.ru. К сожелению попадаются такие комментарии как последние на странице http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_193.php

Есть страница просмотра комментариев http://www.bfoto.ru/last_comments.php - на ней выводятся последние 20

Нужно сделать на этой странице ссылку удалить рядом с каждым комментарием, а также чтобы эти комменты были в виде таблицы, просто оформить чтобы каждый коммент был в отдельной строке, чтобы лучше их различать.

На этой же странице я хотел бы видеть последние 40 комментариев, плюс внизу страницы ссылки 1.2.3 - на страницы http://www.bfoto.ru/last_comments1.php (на ней последние 80-40 кооментариев) .... http://www.bfoto.ru/last_comments3.php(160-120 комментарии) соответственно. Надеюсь понятно изложил.

- Также добавить фильтр мата, в кооментарии, чтобы при вводе комента матные слова заменялись на *** причем чтобы список матных слов можно было дополнять и редактировать, но базовый список уже должен быть. Также чтобы эти слова заменялись даже если написаны в большом регистре.

PHP
17 лет назад
astroganov
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
$15
Вот уж действительно профи, а профессионала трудно найти. Сделал гораздо быстрее чем обещал, все качественно, оперативно отвечал на мои пожелания и внсоил необходимые изменения. Вобщем работа на 10 с плюсом. Отдам еще пару проектов, приятно работать. спасибо -)
Отличный заказчик. приятно было работать. очень радует что человек знает что он действительно хочет и может это понятно обьяснить. постоянно в онлайне и в случае вопросов или рекомендаций - всегда можно пообщаться.
VJean
Vjean 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$15
Пообещал сделать за 2-3 дня, прошло 10 я не увидел ничего, после личного сообщения исполнителю "вобщем мне надоело ждать, а большой стпени это просто несерьезно, вы пообещали сделать работу за 2-3 дня, в рез-те прошло 10 дней, я не увидел ничего. я все понимаю, праздники, нету интернета, но это не мои проблемы, раз вы взялись за работу и указали срок, то были должны её выполнить." сначал ссылался на праздники, потом на отсутствие интернета. Получил нерабочий архив, потом после этого еще 3 раза получал не рабочие версии, исполнитель ссылался что у него все работает, у меня же на сайте не работало ничего из заказанного. Вобщем я очень не доволен, 2-3 дня срока исполнения вылились в более чем 2-х недельное ожидание, рез-та ноль.

Заявки фрилансеров

OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
17 лет назад
VJean
Vjean 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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