Доработка скрипта комментариев php

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Есть скрипт комментариев. он встроен во все страницы с фото на сайте www.bfoto.ru. К сожелению попадаются такие комментарии как последние на странице http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_193.php

Есть страница просмотра комментариев http://www.bfoto.ru/last_comments.php - на ней выводятся последние 20

Нужно сделать на этой странице ссылку удалить рядом с каждым комментарием, а также чтобы эти комменты были в виде таблицы, просто оформить чтобы каждый коммент был в отдельной строке, чтобы лучше их различать.

На этой же странице я хотел бы видеть последние 40 комментариев, плюс внизу страницы ссылки 1.2.3 - на страницы http://www.bfoto.ru/last_comments1.php (на ней последние 80-40 кооментариев) .... http://www.bfoto.ru/last_comments3.php(160-120 комментарии) соответственно. Надеюсь понятно изложил.

- Также добавить фильтр мата, в кооментарии, чтобы при вводе комента матные слова заменялись на *** причем чтобы список матных слов можно было дополнять и редактировать, но базовый список уже должен быть. Также чтобы эти слова заменялись даже если написаны в большом регистре.