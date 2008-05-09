Скрипт сборщик информации

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Требуется создать скрипт, который будет собирать любую информацию по маске и по заданному количеству символов. Допустим нужны все адреса сайтов вида "domain***.***" - 13 символов всего, из них прописанные обязательны, а * отмечены любые символы. Или скажем нужен icq номер "111856***" - 9 знаков, из которых 3 помеченные * могут быть любой цифрой.

Если вы можете сделать подобный скрипт, необходимо обговорить точные возможности и стоимость.

Пожалуйста, пишите только на [email protected] с пометкой "скрипт".

17 лет назад
amv9373
Михаил 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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