На основе существующей связки на основе Zend_Framework+Doctrine+Smarty+jQuery требуется создания модуля сайта по управлению новостями, рассылкой дайджестов новостей пользователям сайта. Функциональные характеристики: * Latest news * News history ...
Скрипт сборщик информации
Требуется создать скрипт, который будет собирать любую информацию по маске и по заданному количеству символов. Допустим нужны все адреса сайтов вида "domain***.***" - 13 символов всего, из них прописанные обязательны, а * отмечены любые символы. Или скажем нужен icq номер "111856***" - 9 знаков, из которых 3 помеченные * могут быть любой цифрой.
Если вы можете сделать подобный скрипт, необходимо обговорить точные возможности и стоимость.
Пожалуйста, пишите только на [email protected] с пометкой "скрипт".
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