На основе существующей связки на основе Zend_Framework+Doctrine+Smarty+jQuery требуется создания модуля сайта по управлению новостями, рассылкой дайджестов новостей пользователям сайта. Функциональные характеристики: * Latest news * News history ...
Прикрутка темплейта к cms
Здравствуйте.
У меня есть сверстанный темплейт — http://pages.myway.kz/weddingphoto.su/.
Необходимо «прикрутить» его к какой-либо цмс, без разницы — вордпресс или аналог.
Главное — чтобы обеспечивался функционал как на weddingfoto.ru, и безгеморное управление контентом.
Предпочтение отдается фрилансерам, уже имевшим аналогичный опыт.
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