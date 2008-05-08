Модуль рассылки новостей по имейл + управление

$2400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок498 просмотров

На основе существующей связки на основе Zend_Framework+Doctrine+Smarty+jQuery требуется создания модуля сайта по управлению новостями, рассылкой дайджестов новостей пользователям сайта.

Функциональные характеристики:

* Latest news

* News history

* Search

* Comments

Детальная спецификация по запросу.

Дополнительные требования:

- разработка должна производиться с использованием phpunit

- деливери должно осуществляться каждый день в наш SVN

- требования к стилю написания кода

- написание документации в коде - PHPDocumentor

jQuery
17 лет назад
mikebevz
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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