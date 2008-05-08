Flash - часы

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Закрыт17 заявок316 просмотров

Необходимо сделать часы во флэш показывающие время в разных часовых поясах.. Смотрите пример во вложеном изображении... Ваши предложения, стоимость и сроки оставляйте здесь

17 лет назад
dhana
Игорь 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров