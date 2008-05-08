Сабж на сайте www.digishock.com.ua
Автоматическая оплата
И так к примеру http://www.wm39.ru/online/territory.php вот там виды оплаты наличные, webmoney (мерчант)
есть яндес и e-gold и e-bullion
Да пустим для еголда есть такое http://4105300.e-gold.com/ но нужно чтобы туда передавались данные с формы ну и т.д. для валют яндес и e-bullion
нужно сделать...
кто возьмется?
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