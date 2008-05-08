Javasript для забора html содержимого с удаленного ресурса.

По сути это код баннерокрутилки. Нужен javasript код который бы обращался к конкретной странице, забирал оттуда её содержимое и отображал в том месте где он вызывается.

Доступ к ресурсу с которого забираем баннер полный.

Ресурс куда размещаем баннер - только html + javasript.

Простейший скрипт, работы максимум на 20$.

Никакой логики делать не надо, просто скрипт обращающийся к странице и забирающий html содержимое(счетчики, банер на флеше, картинка и т.п.)