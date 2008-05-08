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Javasript для забора html содержимого
Javasript для забора html содержимого с удаленного ресурса.
По сути это код баннерокрутилки. Нужен javasript код который бы обращался к конкретной странице, забирал оттуда её содержимое и отображал в том месте где он вызывается.
Доступ к ресурсу с которого забираем баннер полный.
Ресурс куда размещаем баннер - только html + javasript.
Простейший скрипт, работы максимум на 20$.
Никакой логики делать не надо, просто скрипт обращающийся к странице и забирающий html содержимое(счетчики, банер на флеше, картинка и т.п.)
Выбранный исполнитель
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