Доделать скрипт социальной сети

Есть скрипт социальной сети(типо В Контакте). Но в нем есть ошибки, надо его протестировать и исправить все ошибки, чтобы он был 100% рабочий! Ошибок не много, вроде только регистрация и не понятные ошибки сверху страницы. Во-общем протестировать и все поправить.

Требуються опытные люди со знанием PHP, возможно и Mysql(запрос, который в комплекте со скриптом вроде тоже кривой).

Пишите свои цены по данной работе, предпочтения самой маленькой цене, т.к. бюджет не большой!