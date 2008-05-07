Доделать скрипт социальной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок188 просмотров

Есть скрипт социальной сети(типо В Контакте). Но в нем есть ошибки, надо его протестировать и исправить все ошибки, чтобы он был 100% рабочий! Ошибок не много, вроде только регистрация и не понятные ошибки сверху страницы. Во-общем протестировать и все поправить.

Требуються опытные люди со знанием PHP, возможно и Mysql(запрос, который в комплекте со скриптом вроде тоже кривой).

Пишите свои цены по данной работе, предпочтения самой маленькой цене, т.к. бюджет не большой!

MySQLPHP
17 лет назад
Spamol
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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