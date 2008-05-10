PHP-Script для перелистовки стр. - (1 | 2 | 3 | 4)

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Завершен14 заявок364 просмотра

Требуется script такого принципа (***). Доработать нужно его так, чтобы на странице было не больше X = 10 номеров страниц. (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) или (12 13 14 15 16 17 18 19 20 21). С возможностью изменить это число X.

***

require("db_config.php");

$page = $_GET['page'];

if (!$page || $page

$sql = "SELECT * FROM `table_x`;";

$num_rows = mysql_num_rows(mysql_query($sql));

$max_rows_on_site = 4; //Max number of rows on site

$i = 0;

$sites = $num_rows / $max_rows_on_site; //Number of sites

$from_row = $page * $max_rows_on_site - $max_rows_on_site;

$sql = "SELECT * FROM `table_x` ORDER BY `date` LIMIT ".$from_row.",".$max_rows_on_site.";";

$result = mysql_query($sql);

//Content

$table = "

";

while($row = mysql_fetch_assoc($result)){

$table .= "".$row['name']." - ".$row['date']."

}

$table .= "";

//Site numbers

$page_numbers = "";

for($i = 1; $i - 1

if ($page != $i)

{

$page_numbers .= "".$i."   ";

}

else

{

$page_numbers .= "".$i."   ";

}

}

//$page_content = $table + $page_numbers;

?>

PHPSQL
17 лет назад
cinilux
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Задачу выполнил быстро и от части добровольно. Спасибо за кооперацию!
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Заявки фрилансеров

2tl
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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